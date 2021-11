Cruzeiro voltará ao Mineirão para a disputa das últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro

Depois de confirmar que voltará a mandar jogos no Mineirão, o Cruzeiro anunciou que os ingressos para as partidas em casa na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro custarão R$ 10 para os sócios.

O primeiro compromisso do time celeste no Gigante da Pampulha será na próxima terça-feira (9), contra o Brusque. Antes desse duelo, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo enfrenta o Londrina, no Paraná, nesta sexta-feira (5).

A volta ao Mineirão com ingressos mais baratos é uma aposta da diretoria cruzeirense na luta contra o rebaixamento para a Série C. Atualmente, a equipe tem apenas dois pontos de vantagem para Londrina e Brusque, que também brigam contra a queda.

Além dos bilhetes a R$ 10, o Cruzeiro anunciou que os sócios terão direito à compra de um ingresso extra.

Para acessar o Mineirão, todos os associados devem levar ingressos impressos ou no celular. Não haverá carregamento de cartão. Os bilhetes avulsos têm que ser apresentados obrigatoriamente no celular.

Inicialmente, haverá venda de ingressos apenas para os setores inferiores do Mineirão. O clube pode abrir o anel superior dependendo da demanda.

Para os torcedores que não são sócios, a venda será iniciada às 12h desta sexta-feira (5), pelo site ingresso.cruzeiro.com.br. As entradas terão preços entre R$ 20 e R$ 100.

Detalhes da venda de ingressos para sócios:

SÓCIO PLATINA

Resgate ingresso próprio e vendas: já liberado no socio.cruzeiro.com.br

Podem comprar até 2 (dois) ingressos, além do check-in gratuito

- 1 ingresso a R$10 nos setores amarelos superior/inferior ou a 1 ingresso a R$ 15 no setor vermelho inferior

- 1 ingresso a R$20,00 nos setores amarelos superior e inferior ou R$30,00 no vermelho inferior

SÓCIO OURO

Resgate ingresso próprio e vendas: já liberado no socio.cruzeiro.com.br

Podem comprar até 2 (dois) ingressos, além do check-in gratuito

- 1 ingresso a R$10 nos setores amarelos superior/inferior ou a 1 ingresso a R$15 no setor vermelho inferior

- 1 ingresso a R$20,00 nos setores amarelos superior e inferior ou R$30,00 no vermelho inferior

SÓCIO PRATA

Resgaste ingresso próprio e vendas: já liberado no socio.cruzeiro.com.br

Podem comprar até 2 (dois) ingressos, além do check-in gratuito

-1 ingresso a R$10 nos setores amarelos superior/inferior

-1 ingresso a R$20 nos setores amarelos superior/inferior

SÓCIO BRONZE

Resgate ingresso próprio e vendas: já liberado no socio.cruzeiro.com.br

Ingresso próprio a R$10 (amarelo inferior ou amarelo superior) ou a R$15 (vermelho inferior)

Podem comprar mais dois ingressos

- 1 ingresso a R$10 nos setores amarelos superior/inferior ou a R$15 no vermelho inferior

- 1 ingresso a R$20 nos setores amarelos superior/inferior ou a R$30 no vermelho inferior

Detalhes da venda para torcedores que não são sócios

Vendas: a partir das 12h desta sexta-feira (5), no site ingresso.cruzeiro.com.br

Setor amarelo superior/inferior: R$40 (inteira), R$20 (meia) e R$20 (meia solidária)

Setor vermelho inferior: R$60 (inteira); R$30 (meia) e R$30 (meia solidária)

Setor roxo inferior: R$100 (inteira); R$50 (meia) e R$50 (meia solidária)

