Nesta sexta-feira (5), o Cruzeiro enfrentará o Londrina, às 21h30, no Estádio do Café, no Paraná. A disputa acontecerá pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O jogo é importante para que o clube não aumente as chances de rebaixamento, que atualmente soma 8.8%, segundo o site Probabilidades no Futebol, desenvolvido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Para este jogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo disponibilizou a lista com os 26 jogadores relacionados para o embate. Como apenas 23 atletas podem assinar a súmula, três nomes serão cortados antes do duelo.

Com a volta de Vitor Leque após cumprir período de suspensão e do meia Claudinho, que estava em isolamento social por ter contraído Covid-19, o setor ofensivo da Raposa ganha mais opções.

Negativados para a Covid-19, após um primeiro teste inconclusivo, os zagueiro Eduardo Brock e os atacantes Rafael Sóbis e Bruno José estão confirmados entre os relacionados.

Por conta do terceiro cartão amarelo recebido no jogo contra o Vila Nova, o zagueiro Léo Santos estará fora da partida. Ramon deverá ser o substituto.

O atacante Marcelo Moreno também não estará presente no confronto com o Tubarão, pois foi convocado para defender a seleção boliviana nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

A equipe realizará o último jogo treino nesta quinta-feira (4), às 16h, já no Paraná.

Confira a lista de relacionados para o jogo desta sexta:

Goleiros: Fábio e Lucas França.

Laterais: Raúl Cáceres, Norberto e Jean Victor.

Zagueiros: Rhodolfo, Eduardo Brock, Ramon e Joseph.

Meio-campistas: Adriano, Ariel Cabral, Flávio, Lucas Ventura, Giovanni, Marcinho, Rômulo e Claudinho.

Atacantes: Bruno José, Vitor Leque, Rafael Sóbis, Felipe Augusto, Wellington Nem, Keké, Thiago, Vitor Roque e Zé Eduardo.

