O atacante Fred acionou o Cruzeiro na Justiça nesta quarta-feira (3) para que o clube estrelado pague a dívida de mais de R$ 23 milhões que o jogador tem com o Atlético.

Na peça, o centroavante apresenta documentos que comprovam que a Raposa, antes de selar a contratação do centroavante, em dezembro de 2017, se compromete a quitar a multa. A informação é do ge.globo.



A ação foi protocolada pouco mais de um mês após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), intimar o atacante a quitar o débito, que é referente a sanção, prevista em contrato, que seria aplicada caso Fred se transferisse do Atlético – com quem acabara de rescindir o contrato – diretamente para o Cruzeiro, antes de dezembro de 2018, o que efetivamente ocorreu.

O valor da multa estipulado na época foi de R$ 10 milhões. Com a correção monetária e os juros, o montante chega a R$ 23.261.447,43 atualmente.

O Cruzeiro foi procurado pelo Hoje em Dia para comentar a ação, mas não se manifestou até o momento. O espaço está aberto para o clube celeste.

Imbróglio

A discussão sobre a aplicação da sanção correu por vários meses tanto no modelo arbitral quanto na Justiça Comum, com Fred sendo derrotado em ambas.

Além da quantia relacionada a multa pela ida do jogador para a Raposa, também foram fixados os honorários que devem ser pagos pelo centroavante (parte derrotada) aos advogados que representaram o Galo no processo.

Em paralelo à ação envolvendo a sanção contratual, o centroavante, atualmente no Fluminense, cobra o pagamento de R$4 milhões de verbas rescisórias devidas pelo Atlético. O Alvinegro, por sua vez, quer que esse valo seja abatido nos R$ 23 milhões.

