Centro de Treinamento Esportivo (CTE) da UFMG receberá treinamentos dos atletas entre 14 e 20 anos

O Cruzeiro voltará a ter uma equipe de atletismo depois de quase três anos. A volta da modalidade olímpica e paralímpica ao clube acontece graças a uma parceria firmada com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o Instituto Palestra Itália (Ipita).

O Ipita será responsável por gerir o projeto, que terá atividades na estrutura do Centro de Treinamento Esportivo (CTE) da UFMG, localizado na região da Pampulha. Serão atendidos adolescentes e jovens entre 14 e 20 anos.

Em janeiro de 2019, ainda na gestão de Wagner Pires de Sá, o Cruzeiro extinguiu sua equipe de atletismo. Segundo o atual presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, o retorno do esporte era uma de suas prioridades.

“A retomada do Atletismo no Cruzeiro sempre foi uma das nossas prioridades, pois sempre foi uma modalidade tradicional na história do clube. As conversas se iniciaram ano passado, mas, devido à pandemia, só agora conseguimos colocar tudo no papel”, destacou o mandatário.

