Vitor Leque é do Cruzeiro. Pelo menos, é o que o clube celeste deixou claro em suas redes sociais. Em uma postagem na manhã desta quinta-feira (16), a Raposa informou que o jovem atacante é aguardado na Toca no começo do próximo ano.

"A Nação Celeste perguntou demais nos últimos dias. Então... Vitor Leque é jogador do Cruzeiro e se reapresenta com os demais atletas do profissional no início de janeiro", confirmou a agremiação.

Titular dos celestes na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, Leque estava emprestado pelo Atlético-GO. Nessa segunda-feira (13), a diretoria do Dragão reivindicou seu retorno em 2022.

O Atlético-GO alegava que Vitor Leque tinha contrato com os goianos e que não aceitaria qualquer valor a ser pago pelo Cruzeiro. No entanto, essa versão foi rebatida pela Raposa.

O clube mineiro dizia que quitou a primeira parcela dos direitos de Vitor Leque. Segundo comunicado oficial, o pagamento foi realizado em 10 de dezembro, confirmando seu direito de compra em definitivo dos diretos do atleta, conforme estaria previsto no contrato de empréstimo.

O vínculo permitia que o Cruzeiro adquirisse 50% dos direitos do jogador por R$ 700 mil.

Neste ano, o atacante de 20 anos disputou dez partidas na Série B, marcou dois gols e deu três assistências.

