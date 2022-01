Cruzeiro anuncia venda de ingressos e confirma presença de Ronaldo no primeiro jogo da temporada 

A venda de ingressos para o primeiro jogo do Cruzeiro na temporada e como SAF começará na segunda-feira (24) para os sócios-torcedores, e a partir das 17h de terça (25), para o público geral. Neste domingo (23), a Raposa também anunciou que Ronaldo estará presente na partida, na Arena Independência, na quarta (26), às 17h, contra a URT, pelo Campeonato Mineiro.

Os ingressos serão comercializados pelo site socio5estrelas.com.br para sócios e pelo ingresso.cruzeiro.com.br para o público geral.

No dia da partida, o público visitante poderá fazer a compra do ingresso no setor Cadeira Ismênia, a R$60, através do site da FutebolCard.

Para este jogo, as medidas sanitárias contra a Covid-19 em 2021 seguirão valendo. Será obrigatória a apresentação do comprovante de vacina ou teste PCR negativo realizado, no máximo, 72 horas antes do duelo. Crianças menores de 12 não poderão comparecer.

Confira as datas e valores das vendas:

PRIORIDADE DE VENDAS

SÓCIOS 5 ESTRELAS

Vendas pelo site: socio5estrelas.com.br/

- Diamante, Tribuna e Multicampeão

Abertura às 0h de segunda-feira (24)

- Fenomenal e Planos antigos vigentes *

Abertura às 10h de segunda-feira (24)

- Cruzeiro Sempre e Bronze

Abertura às 0h de terça-feira (25)

- Time do Povo

Abertura às 10h de terça-feira (25)



VENDA GERAL

Será feita através do site da Futebol Card: ingresso.cruzeiro.com.br

Abertura às 17h de terça-feira (25)

CONDIÇÕES PARA SÓCIOS 5 ESTRELAS

- Diamante e Tribuna

Resgate ingresso próprio e compra de mais dois a R$50,00 no setor VIP Pitangui

- Multicampeão

Compra do ingresso próprio com 75% de desconto e de mais dois com 50% de desconto sobre o valor da meia solidária nos setores Especial Pitangui, Especial Ismênia e Especial Minas

- Fenomenal

Compra do ingresso próprio e mais um acompanhante com 50% de desconto sobre o valor da meia solidária nos setores Especial Pitangui, Especial Ismênia e Especial Minas

- * Platina, Ouro e Prata

Resgate ingresso próprio nos setores Especial Pitangui, Especial Ismênia e Especial Minas

- Cruzeiro Sempre

Compra do ingresso próprio com 50% de desconto sobre o valor da meia solidária nos setores Especial Pitangui, Especial Ismênia e Especial Minas.

- Bronze

Compra do ingresso próprio com 30% de desconto sobre o valor da meia solidária nos setores Especial Pitangui, Especial Ismênia e Especial Minas.

- Time do Povo

Compra do ingresso próprio a R$10,00 nos setores Especial Pitangui e Especial Minas

CONDIÇÕES DA VENDA AVULSA

- Compra de ingresso com preço de meia promocional, mediante doação de um produto de limpeza para as vítimas da chuva em MG, nos setores Especial Minas, Especial Pitangui, Especial Ismênia e VIP Pitangui.

- O torcedor avulso deve levar o ingresso obrigatoriamente no aplicativo da FUTEBOL CARD em seu celular. Ingressos impressos NÃO SERÃO LIDOS na catraca. Baixe o aplicativo e verifique o ingresso antes da ida ao estádio.

VALORES DOS INGRESSOS

- Especial Ismênia - Inteira: R$80 ; Meia (Meia Solidária): R$ 40 ; Desconto de 75%: R$ 10 ; Desconto de 50%: R$ 20

- Especial Minas - Inteira: R$80 ; Meia (Meia Solidária): R$ 40 ; Desconto de 75%: R$ 10 ; Desconto de 50%: R$ 20

- Especial Pitangui - Inteira: R$80 ; Meia (Meia Solidária): R$ 40 ; Desconto de 75%: R$ 10 ; Desconto de 50%: R$ 20

- VIP Pitangui - Inteira: R$200 ; Meia (Meia Solidária): R$100



RETIRADA DE INGRESSOS NAS BILHETERIAS

- Terça-feira (25) das 10h às 18h: Bilheteria do Barro Preto e Bilheteria da Rua Pitangui, no Independência.

- Quarta-feira (26) das 10h às 14h: Bilheteria do Barro Preto e 10h até a hora do jogo: Bilheterias do Estádio.

