No reencontro com sua torcida, após cerca de um ano e meio, o Cruzeiro levou a melhor sobre o Confiança, nesta sexta-feira (20), e chegou à sua sétima partida consecutiva sem perder na Série B do Campeonato Brasileiro.

Nesse período, o time obteve 61,9% dos pontos que disputou: 13 de 21 possíveis.

A sequência de invencibilidade compreende os triunfos em cima de Brusque (2 x 1), Náutico (1 x 0) e Confiança (1 x 0) e os empates com Vila Nova-GO (0 x 0), Londrina (2 x 2), Vitória (2 x 2) e Sampaio Corrêa (1 x 1).

Em 14º lugar, com 24 pontos, a Raposa volta a campo no dia 29 de agosto (domingo), às 16h, contra o CRB, no estádio Rei Pelé, pela 21ª rodada.

