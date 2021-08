O empate sem gols com o CRB manteve o Cruzeiro no 14º lugar da Série B do Campeonato Brasileiro, agora com 25 pontos, dez a menos que o Botafogo, quarto colocado da competição. De positivo, a ampliação da invencibilidade do time celeste: oito partidas sem perder.

Além do 0 a 0 com o time alagoano, a Raposa vem de triunfos sobre Brusque (2 x 1), Náutico (1 x 0) e Confiança (1 x 0) e igualdades com Vila Nova (0 x 0), Londrina (2 x 2), Vitória (2 x 2) e Sampaio Corrêa (1 x 1).

Cruzeiro e CRB empataram em 0 a 0 no estádio Rei Pelé neste domingo (29)

Com isso, o Cruzeiro está perto de igualar sua maior série invicta na Série B. Na edição passada, a equipe mineira passou nove jogos sem revés: vitórias em cima de Operário-PR (1 x 0), Paraná (2 x 0), Botafogo-SP (1 x 0) e Chapecoense (1 x 0) e empates com Oeste (0 x 0), Juventude (0 x 0), Náutico (1 x 1), Guarani (3 x 3) e Figueirense (1 x 1).

A Raposa volta a campo no dia 7 de setembro (terça-feira), às 21h30, contra o Goiás, na Serrinha.

Leia mais:

Cruzeiro empata com o CRB, estaciona no 14º lugar e está a dez pontos do G-4 da Série B