Dez pontos. Esta é a diferença entre o Cruzeiro e o Botafogo, quarto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, após a realização da 21ª rodada, em que o Fogão superou o líder Coritiba, no sábado (28), e os celestes ficaram no 0 a 0 com o CRB, neste domingo (29), no Rei Pelé.

Ou seja, embora a Raposa esteja invicta com Vanderlei Luxemburgo (três triunfos e três empates), ainda peca pelo acúmulo de pontos desperdiçados. E se não houver uma sequência de vitórias, retornar à Primeira Divisão se tornará uma missão cada vez mais difícil.

Estacionado no 14º lugar, com 25 pontos, o time mineiro volta a campo no dia 7 de setembro (terça-feira), às 21h30, diante do Goiás, na Serrinha.

O jogo

Sobre um gramado bastante molhado, em função da chuva que caiu no Rei Pelé, o Cruzeiro tomou as rédeas do primeiro tempo e construiu algumas jogadas, mas falhou nas finalizações. O CRB só assustou nos minutos finais, também sem concluir com eficiência. Pelo que foi apresentado, o empate parcial foi um placar justo.

A segunda etapa começou acirrada, só que repetindo a tônica do primeiro tempo, com os dois times errando o alvo. Com a entrada de Diego Torres, a equipe alagoana foi melhorando paulatinamente, obrigando Fábio a trabalhar e a operar uma defesaça aos 26 minutos, numa cabeçada de Romão. No finalzinho, Sóbis perdeu uma grande chance de dar a vitória aos azuis. Ficou no quase.

De verde, Cruzeiro ficou no empate com o CRB neste domingo (29)

FICHA TÉCNICA

CRB 0

Diogo Silva; Reginaldo Lopes, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Marthã (Carlos Jatobá), Jean Patrick (Wesley) e Renan Bressan (Diego Torres); Jajá (Alisson Farías), Júnior Brandão (Emerson Negueba) e Pablo Dyego

Técnico: Allan Aal

CRUZEIRO 0

Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Flávio (Marco Antônio), Adriano e Giovanni (Claudinho); Bruno José (Felipe Augusto), Wellington Nem (Marcinho) e Thiago (Rafael Sóbis)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

DATA: 29 de agosto de 2021 (domingo)

LOCAL: Rei Pelé

CIDADE: Maceió (AL)

MOTIVO: 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Bruno Arleu de Araujo (FIFA), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (FIFA) e Daniel de Oliveira Alves Pereira, todos do Rio de Janeiro

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

CARTÕES AMARELOS: Marthã e Pablo Dyego (CRB); Flávio (Cruzeiro)

