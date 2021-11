Desde a volta do público aos estádios, Cruzeiro jogou uma vez no Mineirão contra o Confiança

Depois de 81 dias, o Cruzeiro voltará a jogar no Mineirão na próxima terça-feira (9). O clube confirmou, nesta quinta-feira, que o Gigante da Pampulha será o palco da partida contra o Brusque, pela 35ª rodada da Série B. A venda de ingressos, com promessa de preços mais baratos, ainda não foi iniciada. Os valores também não foram divulgados.

O jogo tem caráter decisivo na briga contra o rebaixamento para a Terceira Divisão. Afinal, Cruzeiro e Brusque estão separados por apenas dois pontos. Enquanto o time mineiro é o 14º, o catarinense ocupa a 16ª colocação.

Inicialmente, a partida estava marcada para o Independência, estádio que foi casa da Raposa em seus últimos cinco jogos como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro.

Nessa sequência no Horto, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo venceu apenas o Brasil de Pelotas. Foram ainda dois empates, com Botafogo e Vila Nova, e duas derrotas, para CSA e Remo.

Depois da volta do público aos estádios, o Cruzeiro chegou a mandar uma partida naquela que tradicionalmente foi sua casa. Porém, a vitória sobre o Confiança, por 1 a 0, foi vista apenas por 4.730 torcedores, o que gerou um prejuízo de R$ 134 mil para o clube.

Antes de receber o Brusque, a equipe celeste enfrentará o Londrina, nesta sexta-feira, às 21h30, no estádio do Café.

O anúncio da volta ao Mineirão foi acompanhado por uma carta aos torcedores:

“Querida Nação Azul,

Não tem sido fácil viver distante de onde estou acostumado a estar.

Em um passado recente se aproveitaram de mim além do que pude suportar e a gente tem sofrido as consequências disso.

Sobrevivo por vocês! Só sou forte com vocês!

Preciso muito do canto, do grito, do incentivo e do amor de cada Cruzeirense. Por isso, e porque não preciso de apenas alguns, mas sim de muitos, quero saber: se eu jogar na casa onde temos nossas maiores e mais lindas histórias, vocês virão comigo?

A gente tem que conversar sobre o ano que vem, claro. Mas agora preciso de vocês em peso, para lotar e cantar dentro de uma casa que só fica bonita de verdade quando eu e vocês nos encontramos por lá.

Por isso, peço licença aos meus leais Sócios 5 Estrelas, que têm sido incríveis comigo. Por precisar de toda nação junta, como mais ninguém sabe fazer, as entradas estarão mais baratas para todos nesta reta final. Vocês me entendem nessa exceção, Sócios 5 Estrelas?

Só eu sei a força que o mar azul e pulsante tem, a história nos mostra e isso jamais irá mudar. Sinto que vocês também sabem...

Então, do fundo do meu coração azul, se for assim, por mim, quem vem comigo?"

