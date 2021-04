O Cruzeiro obteve o segundo triunfo consecutivo no Campeonato Mineiro. Em um jogo duro, em que desperdiçou várias oportunidades de gol, a Raposa venceu o Coimbra por 2 a 0, nesta quarta-feira (7), no Independência, pela oitava rodada do torneio.

A equipe celeste chegou ao triunfo com dois gols na parte final da partida, com os atacantes William Pottker, aos 30 minutos, e Felipe Augusto, aos 48 minutos do segundo tempo. Destaque para a assistência do jovem zagueiro Weverton - titular na vaga do suspenso Manoel - para Pottker.

Com o resultado, o time estrelado chegou aos 14 pontos, subindo para a terceira posição na classificação. O Coimbra, por sua vez, permanece na vice-lanterna da competição, com apenas cinco.

Caso o Boa Esporte some ao menos um ponto no duelo com o Tombense, marcado para a próxima quarta, a equipe laranja vai cair para a última posição da tabela.

De olho no clássico

A vitória nesta quarta alivia a pressão do Cruzeiro para o clássico contra o Atlético, neste domingo (11), às 16h, no Mineirão. Além de ter conseguido a manutenção no grupo dos quatro primeiros que avançam à semifinal, a Raposa apresentou um maior volume de jogo, apesar de voltar a pecar nas finalizações.

Dono das principais ações ofensivas na partida, o time comandado pelo técnico Felipe Conceição teve no atacante Bruno José a melhor figura do primeiro tempo. Com boa movimentação, o jogador criou algumas chances de gol, chegando a acertar uma bola na trave.

No segundo tempo, ainda com certo afobamento, chegou a ver o Coimbra rondar a meta defendida por Fábio. Quando o duelo parecia ganhar contornos dramáticos para a equipe estrelada, Pottker balançou as redes e encaminhou o triunfo. Nos acréscimos, Felipe Augusto aproveitou rápido contra-ataque e sacramentou os três pontos,

Valente na defesa, mas pouco criativo no ataque, o Coimbra vai buscar a reabilitação no Mineiro diante da Caldense, no domingo, às 17h30, novamente no Independência.

FICHA DO JOGO

COIMBRA 0 X 2 CRUZEIRO

COIMBRA

Jori; Filipi Souza, Augusto, Diogo Henrique e Lucas Hipólito; Gustavo Crecci (Matheus Lima), Thomás, Kauê (Leonardo) e Marquinho (Ribeiro); Igor (Guilherme Santos) e Rafhael Lucas (Yuri Tanque). Técnico: Eugênio Souza

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano (Matheus Neris), Matheus Barbosa (Jadson) e Marcinho (William Pottker); Bruno José (Rômulo), Rafael Sóbis e Airton (Felipe Augusto). Técnico: Felipe Conceição

DATA: 7 de abril de 2021

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 8ª rodada do Módulo I da fase classificatória do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Leonardo Henrique Pereira e Weyder Marques Borges

CARTÕES AMARELOS: Kauê, Gustavo Crecci (Coimbra)

GOLS: William Pottker aos 30 minutos e Felipe Augusto aos 48 do segundo tempo

Leia Mais:

Apesar da Massa clamar por goleada no domingo, Cuca prega respeito ao Cruzeiro e promete Galo forte

Cruzeiro anuncia chegada de goleira que há seis anos deixou a zaga para brilhar embaixo das traves

Faltam 10 dias: Cruzeiro faz a trinca sobre o Atlético vencendo clássico com gol contra de Luizinho