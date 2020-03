O Cruzeiro deverá pedir ingressos para o clássico deste sábado (7), às 19h, contra o Atlético, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, segundo informou a assessoria do clube celeste. Os detalhes serão definidos a partir da reunião desta terça-feira (3), às 10h30, na Federação Mineira, envolvendo representantes das duas agremiações e autoridades.

Como o mando pertence ao alvinegro, que decidiu sediar a partida no Gigante da Pampulha, teoricamente 10% das entradas seriam comercializadas para a torcida da Raposa.

Nesta segunda-feira (2), o Atlético definiu os valores dos ingressos. Considerando que a torcida visitante, no caso, a do Cruzeiro neste jogo, ficará no setor amarelo, o preço dos bilhetes para os celestes será de R$ 20.

Cruzeiro e Atlético lutam por um lugar no G-4 nesta oitava rodada. A Raposa aparece em quarto lugar, com 14 pontos, dois a mais que o Galo.