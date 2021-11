Vanderlei Luxemburgo e Sérgio Santos Rodrigues já ajustam renovação de contrato para 2022

Sem chances de subir para a Primeira Divisão e com probabilidade remota de rebaixamento para a Série C, o Cruzeiro pretende utilizar o restante desta temporada para planejar o ano de 2022. Segundo o presidente Sérgio Santos Rodrigues, o clube espera a formalização da criação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), aguardada para dezembro, para oficializar a renovação de contrato do técnico Vanderlei Luxemburgo.

“É claro que nosso 2022 já começou. Temos os jogos finais para analisar jogadores. O Vanderlei tem usado muitos jovens, para entender onde estamos deficitários. Como o próprio Vanderlei já falou, estamos apalavrados para o ano que vem. Estamos esperando virar a SAF para poder assinar, porque não faz sentido assinar um contrato agora, sendo que a pessoa jurídica será outra em dezembro”, afirmou.

Vanderlei Luxemburgo tem contrato com o Cruzeiro até o fim deste ano e já manifestou a intenção de permanecer no clube. O treinador, inclusive, encabeça o planejamento para a próxima temporada.

“Já conversamos bastante sobre 2022. Usamos o resto de 2021 para isso também. Podem ter certeza que nosso planejamento já começou”, acrescentou o presidente cruzeirense.

Contratação de novo diretor de Futebol

Desde a demissão de Rodrigo Pastana, em 4 de outubro, o Cruzeiro não tem um diretor de Futebol. Diante da ausência de um profissional nesse cargo, Sérgio Santos Rodrigues diz que as decisões sobre a formação do elenco para 2022, como renovações de vínculo de jogadores e possíveis contratações, são tomadas por outros membros da diretoria e da comissão técnica.

“Existe todo um departamento por trás. O do Cruzeiro começa na análise de mercado. Temos a equipe de transição e a comissão fixa, que conta com Célio Lúcio e com o Belletti. Temos a comissão do Vanderlei. Vanderlei e Ricardo Rocha conhecem muito o mercado. O Cruzeiro ainda vai olhar um diretor de Futebol, mas o fato de não tê-lo não impede o planejamento para o ano que vem”, destacou.

Além do técnico Vanderlei Luxemburgo, 15 jogadores do elenco atual têm contrato até o fim deste ano. O presidente tem a expectativa de que a confirmação da permanência da comissão técnica ajude a definir quais atletas seguirão no clube e quais contratações serão feitas.

“O principal é entender a comissão. Os jogadores têm de ter a ver com o que a gente pretende, a forma como a equipe joga. Isso já está sendo feito e não prejudica em nada o planejamento. A torcida pode ficar tranquila em relação a isso”, complementou.

