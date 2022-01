Após cumprirem o protocolo de isolamento, por conta da Covid-19, o zagueiro Maicon e os meio-campistas Adriano e Pedro Castro estão de volta às atividades na Toca II, visando ao clássico contra o América, nesta quarta-feira (2), às 21h30, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

Para Castro, a partida poderá representar sua estreia na equipe celeste. Já a Maicon, marcaria o início desta segunda passagem pela Raposa. O God of Zaga soma quatro jogos pelo time, em 2007 e 2008.

O Cruzeiro é o líder do Estadual, com seis pontos, após dois triunfos conquistados, sobre URT (3 a 0), no Independência, e Athletic (1 a 0), no Joaquim Portugal.

Já o América computa três pontos, depois de uma derrota para a Caldense (2 a 1), no Ronaldão, e uma vitória em cima do Democrata-GV (2 a 0), no Horto.

