Depois de duas vitórias neste início de trajetória pelo Cruzeiro, Paulo Pezzolano vai sentir o gostinho de disputar seu primeiro clássico pelos celestes. Nesta quarta-feira (2), às 21h30, ele comandará a Raposa contra o América, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

E com um ingrediente a mais para este duelo, já que o uruguaio tentará ajudar o time estrelado a findar um tabu diante do Coelho. Nos últimos três confrontos entre as equipes, pelo Estadual de 2021, o Alviverde venceu todos: 1 a 0 na fase classificatória, e 2 a 1 e 3 a 1 pelas semifinais.

O triunfo mais recente do Cruzeiro sobre o América se deu em 2 de dezembro de 2020, pela Série B: 2 a 1, no Horto.

Independentemente dessa escrita, Pezzolano espera que sua equipe tenha uma performance equilibrada na quarta-feira para tentar superar o Coelho.

"Sabemos que todos os jogos são finais para nós. E, como todo clássico, sabemos que é muito importante. Vamos ver o que o América tem feito e arrumar algumas coisas para sair melhor no próximo jogo”, declarou o treinador, que terá dois dias de preparação para o duelo.

“Temos que dar importância ao que nós fazemos. Se estivermos bem na partida, com muita intensidade, precisão e dedicação, será um jogo bom para nós. Mas temos que nos preparar para esta partida com muita qualidade, ver o adversário, ver as coisas boas e ruins que eles (América) têm. Vamos trabalhar muito para tentar ganhar", disse.

Leia mais:

Pezzolano aponta ‘falta de movimentação e agressividade’ do Cruzeiro contra o Athletic

Flamenguista Éverton Ribeiro destaca torcida pela Raposa: ‘que o Cruzeirão volte à Série A’

Paulo Pezzolano aprova estreias de Rafael Cabral e Sidnei no Cruzeiro