Apesar de obter sua segunda vitória consecutiva e seguir na liderança do Campeonato Mineiro, com seis pontos, o Cruzeiro não fez uma partida tão consistente, na visão do técnico Paulo Pezzolano. Mesmo com o triunfo por 1 a 0 sobre o Athletic, no Joaquim Portugal, neste domingo (30), o treinador ressaltou o que o deixou insatisfeito com relação à sua equipe.

"O primeiro tempo foi difícil de jogar. Mas o problema foi com a gente. Faltou movimentação e agressividade com a bola. Fomos muito previsíveis com a bola, não virávamos o jogo rapidamente. O time estava muito posicionado no campo”, declarou.

O comandante uruguaio também reconheceu que o gramado irregular acentuou esses problemas.

"O campo era difícil para jogar, então se acumulava tudo. E o Athletic fez coisas boas com a bola, trocou muito de lugar, bom time. Parabéns para o time deles também”, enfatizou.

Na quarta-feira (2), às 21h30, a Raposa encara o América, no Mineirão, pela terceira rodada do Estadual.

Leia mais:

Vitor Leque é substituído ainda no primeiro tempo e será reavaliado por médicos do Cruzeiro