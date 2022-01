Considerado um dos maestros do Cruzeiro na conquista do bicampeonato brasileiro em sequência em 2013 e 2014, o meia Éverton Ribeiro, do Flamengo, esteve na Toca II no sábado (29) e neste domingo (30), em treinos com a Seleção Brasileira, e relembrou os momentos gloriosos que teve pelos celestes.

Ao receber uma camisa da Raposa, com o 17 nas costas, número que utilizava naquelas campanhas vitoriosas, o armador disse que está na torcida pelo clube na luta pelo acesso à elite nacional.

"Fiz tanta história, muitas amizades, e fico muito feliz de estar aqui relembrando as grandes conquistas que tivemos juntos. Sempre estou na torcida, eu e minha família. Que o Cruzeirão possa voltar o mais rapidamente possível à Série A e ao caminho das vitórias e das grandes conquistas", afirmou.

Everton Ribeiro fez história com a camisa celeste entre 2013 e 2014! 👕💙



Ao treinar na Toca, o atleta relembrou um pouco das conquistas que teve por aqui.



Nossa gratidão a este grande vencedor! Desejamos sucesso na #SeleçãoBrasileira! 🇧🇷



🎥 @marcoferraz85 / Cruzeiro pic.twitter.com/FZDQ7M9QSu — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 30, 2022

Pelo Cruzeiro, Éverton Ribeiro disputou 117 partidas, marcou 24 gols e conquistou o Brasileirão (2013 e 2014) e o Mineiro (2014).

