O Cruzeiro informou, no início da tarde desta quarta-feira (22), que o volante Henrique testou positivo para a Covid-19.

Ainda segundo o clube estrelado, o jogador está assintomático e já cumpre o protocolo de isolamento, em contato com profissionais do departamento médico.

Diagnosticado com a doença em um dos testes protocolares realizados pela Raposa, o volante já havia tomado a primeira dose da vacina contra o coronavírus em julho.

Aos 36 anos, Henrique não atua desde 8 de outubro do ano passado. Desde então, vem convivendo com problemas no joelho direito. No mês passado, inclusive, passou por uma cirurgia no local, e não teve a previsão de retorno aos gramados divulgada pelo Cruzeiro.

Com a camisa celeste, o meio-campista soma 524 jogos e 27 gols, participando dos títulos do Campeonato Brasileiro (2013 e 2014), Copa do Brasil (2017 e 2018) e do Campeonato Mineiro (2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019).

