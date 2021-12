Entre as novidades do Cruzeiro apresentadas no último mês de 2021 está a atualização do plano sócio-torcedor. Foi anunciado, nesta quinta-feira (23), oito categorias do programa Sócio 5 Estrelas, que oferecem aos torcedores diversos benefícios para acompanhar o clube. São elas: Time do Povo, Cruzeiro Sempre, Fenomenal, Multicampeão, Tribuna Azul, Diamante, Kids - Turma do Raposão e Sócio Eficiente.

O serviço já começou a ser disponibilizado por meio do site socio5estrelas.com.br e, a partir de segunda-feira (27), os canais de suporte do clube estarão disponíveis para que os torcedores possam sanar suas dúvidas.

Segundo a Raposa, as novas divisões do sócio-torcedor foram criadas a partir de pesquisas, reuniões entre sócios, ex-sócios e torcedores, com a intenção de oferecer um serviço compatível com a necessidade dos cruzeiros.

Dessa forma, o novo programa atenderá diversos perfis de sócios: crianças, residentes de cidades do interior, pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE), atendimento premium e outros.

Uma das inovações é a possibilidade de comprar mais de um ingresso por jogo, com direito a descontos e prioridade na fila.

Quem já é sócio pode optar por continuar com seu plano até o fim de 2022. Essa possibilidade foi dada como um reconhecimento pelo apoio durante a pandemia, segundo o Cruzeiro.

Confira as categorias e os valores:

