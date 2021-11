Com chances irrisórias de rebaixamento e sem a possibilidade de brigar pelo retorno à Série A, o Cruzeiro tem poucos objetivos nas três rodadas restantes no Campeonato Brasileiro da Série B.

Um deles será o de manter e ampliar a invencibilidade sobre o Vitória, rival deste domingo (14), às 19h, no estádio Barradão, na Bahia, pela 36ª rodada da Segundona.

O último revés do time celeste para o Rubro-Negro ocorreu há mais de 11 anos. No dia 22 de agosto de 2010, a equipe estrelada perdeu por 1 a 0, no Ipatingão, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Desde então, as equipes se enfrentaram mais 16 vezes, com 11 vitórias do Cruzeiro e cinco empates. (Veja a lista abaixo)

O último embate entre os times ocorreu no dia 11 de agosto, pela 17ª rodada da atual edição da Série B. Na ocasião, o duelo terminou empatado em 2 a 2, no Independência. Rafael Sóbis e Giovanni marcaram para os azuis, e Samuel, duas vezes, balançou as redes para o Leão.

Confira a invencibildade do Cruzeiro sobre o Vitória

Vitória 0 x 1 Cruzeiro - 07/11/2010 - (Barradão) - Campeonato Brasileiro 2010

Cruzeiro 5 x 1 Vitória - 17/08/2013 - (Mineirão) - Campeonato Brasileiro 2013

Vitória 1 x 3 Cruzeiro - 13/11/2013 – (Barradão) - Campeonato Brasileiro 2013

Cruzeiro 3 x 1 Vitória - 17/07/2014 - (Mineirão) - Campeonato Brasileiro 2014

Vitória 0 x 1 Cruzeiro - 19/10/2014 - (Barradão) - Campeonato Brasileiro 2014

Cruzeiro 2 x 2 Vitória - 03/07/2016 - (Mineirão) - Campeonato Brasileiro 2016

Vitória 1 x 2 Cruzeiro - 06/07/2016 - (Barradão) - Copa do Brasil 2016

Cruzeiro 2 x 1 Vitória - 20/07/2016 - (Mineirão) - Copa do Brasil 2016

Vitória 0 x 1 Cruzeiro - 23/10/2016 - (Barradão) - Campeonato Brasileiro 2016

Cruzeiro 0 x 0 Vitória - 30/07/2017 - (Mineirão) - Campeonato Brasileiro 2017

Vitória 1 x 1 Cruzeiro - 19/11/2017 - (Barradão) - Campeonato Brasileiro 2017

Vitória 1 x 1 Cruzeiro - 05/08/2018 - (Barradão) - Campeonato Brasileiro 2018

Cruzeiro 3 x 0 Vitória - 21/11/2018 - (Mineirão) - Campeonato Brasileiro 2018

Cruzeiro 1 x 0 Vitória - 11/09/2020 - (Mineirão) - Campeonato Brasileiro B 2020

Vitória 0 x 1 Cruzeiro - 11/12/2020 - (Barradão) - Campeonato Brasileiro B 2020

Cruzeiro 2 x 2 Vitória - 11/08/2021 - (Independência) - Campeonato Brasileiro B 2021

Fonte: Cruzeiropédia