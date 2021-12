Mattos foi o responsável por conduzir as negociações com os nove jogadores que já assinaram com a SAF

O Cruzeiro oficializou, nesta quarta-feira (22), que Alexandre Mattos não estará em sua diretoria na temporada 2022. O dirigente foi comunicado sobre sua saída depois que Ronaldo assinou a intenção de compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

“O Cruzeiro passará por um importante processo de transição que visa a reorganização do clube associativo para a SAF. Nesse sentido, para dar autonomia ao trabalho estratégico que se inicia, Alexandre Mattos, profissional que negociava com o clube, não estará conosco nessa jornada”, informou o clube, em sua conta oficial no Twitter.

Embora não tivesse sido apresentado oficialmente, Alexandre Mattos foi o responsável por encabeçar as negociações com jogadores para reformular o elenco para 2022. Até aqui, o clube já anunciou nove contratações de atletas, que assinaram contrato com a SAF.

Essa foi a terceira passagem de Mattos pela Toca da Raposa. Na primeira, entre 2012 e 2014, ele conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro. Nas duas outras oportunidades, o retorno durou pouco.

Para 2022, quem deve conduzir as negociações com novos jogadores é Paulo André. O ex-zagueiro do Cruzeiro já trabalha com Ronaldo no Valladolid, clube espanhol do qual o Fenômeno é acionista majoritário.

