O Cruzeiro pagou nesta sexta-feira (23) uma folha de pagamento pendente dos jogadores e colocou em dia os vencimentos dos funcionários do setor administrativo do clube. A diretoria da Raposa agora trabalha para quitar a folha salarial de outubro, a única que está em aberto.

A informação sobre o pagamento dos salários foi divulgada inicialmente pela rádio Itatiaia, e confirmada pelo Hoje em Dia, junto ao Cruzeiro.

Pagamentos recentes

A diminuição do débito com os jogadores e a regularização com os profissionais do administrativo acontecem em um momento em que o Cruzeiro vem conseguindo quitar uma série de pendências financeiras.

Na última semana, com a ajuda investidores, o clube estrelado quitou dívidas com o Zorya, da Ucrânia, pela compra de Willian Bigode em 2014, que fez com que a Raposa fosse punida pela FIFA; com a comissão técnica de Paulo Bento (que dirigiu o time em 2016), e com o atacante Ramón Ábila, que atuou na equipe celeste entre 2016 e 2017.

O valor desembolsado para sanar essas pendências, que poderiam gerar novas sanções da entidade máxima do futebol, girou em torno de R$10 milhões.

Nesta sexta, a cúpula estrelada conseguiu um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para equacionar a dívida do clube com a União, reduzindo o montante, parcelando o valor, e evitando novas penhoras de futuras receitas.