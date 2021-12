Em meio ao crescimento de casos de Covid-19 em Belo Horizonte e a maior taxa de transmissão da doença na capital mineira nos últimos nove meses, o Cruzeiro evitará grandes eventos na comemoração de seu aniversário, neste domingo (2). Porém, a celebração de 101 anos do clube deve marcar o primeiro contato de Ronaldo com torcedores desde que o ex-atacante assinou a intenção de compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) formada pela Raposa.

A direção planeja realizar uma live do Fenômeno com participação de sócios do Cruzeiro. É provável que o evento realizado de forma remota seja utilizado por Ronaldo para anunciar mudanças no departamento de futebol, como um novo treinador e um novo diretor. Atualmente, os cargos estão vagos, depois dos desligamentos de Vanderlei Luxemburgo e Alexandre Mattos.

No dia seguinte ao aniversário do Cruzeiro, o novo proprietário do clube deve conceder entrevista coletiva, também de forma remota.

Gestão de Ronaldo estuda reformular contratos da antiga diretoria do Cruzeiro

Neste momento, a gestão de Ronaldo foca na revisão de contratos. Todos os vínculos dos nove atletas anunciados nas últimas semanas estão sendo revistos. A diretoria já se prepara para, se não houver acordo para redução salarial, arcar com as verbas rescisórias que estiverem previstas nesses contratos.

Empresários de atletas contratados recentemente já confirmaram contato para rever aquilo que havia sido acordado por Alexandre Mattos enquanto ocupava o cargo de diretor de futebol.

Nas últimas semanas, o Cruzeiro as contratações do goleiro Jailson, do lateral-direito Pará, dos zagueiros Maicon e Sidnei, dos volantes Machado, Pedro Castro e Fernando Neto, do meia João Paulo e do atacante Edu.

Mesmo contratos de jogadores que já estavam no clube e têm os maiores salários estão sendo analisados, como é o caso do goleiro Fábio, do volante Rômulo e do atacante Marcelo Moreno.

