Rafael Cabral, de 31 anos, defendia o Reading, da Inglaterra, desde agosto de 2019

O Cruzeiro está próximo de anunciar o substituto do goleiro Fábio. O clube tem negociação avançada com o goleiro Rafael Cabral, que defendia o Reading, da Inglaterra, desde agosto de 2019. A chegada do atleta, de 31 de anos, à Toca da Raposa foi confirmada ao Hoje em Dia por fontes envolvidas na negociação.

Rafael Cabral iniciou sua carreira no Santos e fez parte da geração de Neymar e Paulo Henrique Ganso. No clube paulista, foi campeão da Copa Libertadores, da Copa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e tricampeão paulista.

Em julho de 2013, foi negociado pelo Santos com o Napoli por 5 milhões de euros. Cinco anos depois, foi vendido à Sampdoria. Depois de defender os dois clubes italianos, o goleiro se transferiu para o Reading.

No clube inglês, Rafael Cabral disputou 98 partidas. Sua última atuação foi em 8 de janeiro, na derrota para o Kidderminster, por 2 a 1, na Copa da Inglaterra.

Sem Fábio, que não chegou a acordo com a gestão encabeçada por Ronaldo, o elenco profissional do Cruzeiro iniciou a pré-temporada com apenas um goleiro: Lucas França. Assim, Otávio e Ezequiel, das categorias sub-17 e sub-20, foram chamados para participar dos treinos comandados pela comissão técnica de Paulo Pezzolano.