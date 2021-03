Neste domingo (14), contra o Athletic, o Cruzeiro manteve uma escrita deste início de temporada: o time não conseguiu marcar um gol sequer no primeiro tempo de nenhum dos cinco jogos que disputou até agora. Por outro lado, foi a quarta vez que estufou as redes na etapa complementar.

Na estreia do Estadual, a Raposa levou um gol de Reis, do Uberlândia, aos 25 minutos, e só obteve o empate em 1 a 1 com Cáceres, na bacia das almas, aos 46 do segundo tempo.

No duelo seguinte, perdeu para Caldense, por 1 a 0, tento de Amarildo, logos aos 9 minutos. Diante da URT, marcou duas vezes, na etapa final: Manoel, aos 8, e Marcinho, aos 48.

Pela primeira fase da Copa do Brasil, novamente só balançou a rede no segundo tempo, com Felipe Augusto, aos 8 minutos, gol de empate em 1 a 1 – Fininho abriu o placar para o São Raimundo (RR) aos 8 da etapa inicial.

Neste domingo, Marcelo Moreno fez o gol da vitória por 1 a 0 em cima do Athletic, no Mineirão, aos 15 do segundo tempo.