O Cruzeiro terá um retorno certo para o duelo com a Ponte Preta, neste sábado (11), às 11h, na Arena do Jacaré, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo no empate da Raposa por 1 a 1 com o Goiás, na última terça (7), o volante Flávio volta a ficar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo.

O camisa 30 deve disputar uma posição no meio-campo com Rômulo, titular diante do Esmeraldino.

Quem também tem boas chances de reaparecer, ao menos como opção no banco de reservas diante da Ponte é o atacante Marcelo Moreno. O boliviano, que está a serviço da seleção de seu país nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, deve chegar em Sete Lagoas na madrugada de sábado.

Em entrevista coletiva após o jogo com o Goiás, o técnico Vanderlei Luxemburgo demonstrou interesse em contar com o centroavante contra a Macaca, mesmo com o desgaste do jogo e da viagem. A Bolívia encara a Argentina, nesta quinta, às 20h30, em Buenos Aires.

Outras novidades poderão ser o retorno do lateral-esquerdo Jean Victor e do volante Ariel Cabral, já em trabalho de preparação física.

Bruno José

Enquanto já começa a pensar no time que vai iniciar jogando no sábado, Luxemburgo aguarda a recuperação de um de seus titulares.

Substituído no primeiro tempo do confronto em Goiânia, com dores no tornozelo direito, o atacante Bruno José será reavaliado pelo departamento médico da Raposa par saber a real extensão do caso.

Se for vetado do confronto com a Macaca, Marcinho, acionado nessa quarta, Dudu, e até mesmo Thiago, com, Rafael Sóbis sendo deslocado para as beiradas do campo, aparecem como principais alternativas.

Outra opção para o setor é Dudu, já utilizado como titular por Luxemburgo.

