O Cruzeiro não terá o volante Adriano e o meia Giovanni para o confronto do próximo dia 22, às 21h30, com o Avaí, no estádio Ressacada, em Florianópolis, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E não contará também com o técnico Vanderlei Luxemburgo à beira do gramado.

Esses dois jogadores e o treinador receberam o cartão amarelo diante do Botafogo, nesta terça-feira (12) e, por isso, terão que cumprir a suspensão automática.

Giovanni recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo

Giovanni soma 34 jogos pelo Cruzeiro, sendo 24 nesta temporada. Com a camisa celeste, marcou três gols, até agora.

Já Adriano tem 62 partidas computadas pelos celestes, 37 nas competições de 2021 – anotou um gol.

