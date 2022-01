O Cruzeiro ultrapassou a marca de 24 mil sócios-torcedores, segundo balanço informado no início da tarde deste sábado (15). "Vamos chegar aos 25 mil ainda hoje, meus fenomenais?", escreveu o clube em seu perfil.

👊🦊 O elenco celeste segue se preparando na Toca da Raposa 2! Foco total no início da temporada 2022 e nos nossos objetivos.



Confira o treino desta manhã e a entrevista com Filipe Machado:https://t.co/mrlDcwlmvp — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 15, 2022

Antes do anúncio do contrato assinado por Ronaldo pela intensão de compra de 90% das ações do Cruzeiro SAF, a agremiação contava com cerca de 10 mil associados.

O número foi crescendo rapidamente. Na última quarta-feira, Ronaldo realizou uma live exclusiva para cadastrados no programa Sócio 5 Estrelas. Desde então, a quantidade de sócios-torcedores saltou de 17 mil para 20 mil.

O Fenômeno aproveitou a deixa para fazer um desafio aos cruzeirenses: chegar a 50 mil associados até a estreia do time no Campeonato Mineiro, marcada para 26 de janeiro, diante da URT, no Mineirão.

O clube anunciou ainda que os sócios ganharão ingressos para os dois primeiros compromissos da Raposa como mandante no Estadual. Depois de encarar a equipe de Patos de Minas, os celestes terão pela frente o Athletic, fora de casa, no dia 30 de janeiro. O jogo seguinte será no Gigante da Pampulha, em 2 de fevereiro, contra o América.

No dia 23 de dezembro, o clube lançou oito categorias do programa Sócio 5 Estrelas, que oferecem aos torcedores diversos benefícios para acompanhar o time. São elas: Time do Povo, Cruzeiro Sempre, Fenomenal, Multicampeão, Tribuna Azul, Diamante, Kids – Turma do Raposão e Sócio Eficiente. O serviço já começou a ser disponibilizado por meio do site socio5estrelas.com.br.

