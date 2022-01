Candidato a maestro do Cruzeiro na temporada, João Paulo esbanjou nesta sexta-feira (14) a felicidade de vestir a camisa da Raposa. Prometendo dar seu melhor dentro de campo, se colocou à disposição em atuar em qualquer posição do meio de campo. E aproveitou a deixa para falar de suas principais facetas como jogador.

"Minha principal característica é deixar meus companheiros em condição de fazer o gol. Às vezes, eu chuto de fora da área e procuro sempre chegar à frente para ajudar com gol. Mas independentemente de quem faça gol, o mais importante é a gente conseguir vitórias", declarou o meia.

No ano passado, ele foi um dos responsáveis pela boa campanha do Atlético-GO na Série A – o Dragão terminou em nono lugar, com 53 pontos. No último Brasileirão, esteve presente em 26 partidas, sendo 22 como titular, marcou quatro gols e deu uma assistência. No Cruzeiro, espera mostrar seu valor, com números superiores na Série B.

"Fico feliz por todos acreditarem no meu trabalho. O Cruzeiro é gigante. Espero sempre dar meu melhor, independentemente em que posição jogar", disse.

Mas a primeira competição da Raposa na temporada é o Campeonato Mineiro. E é neste torneio que João Paulo volta suas atenções, a começar pela estreia, diante da URT, no dia 26 de janeiro, no Mineirão. "A gente espera sempre fazer o melhor e estrear com o pé direito. O grupo está bem focado nos objetivos. o trabalho está sendo muito bem feito”, comentou.

