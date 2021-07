Marcelo Moreno bem que tentou. Após sair do banco de reservas na volta do intervalo e anotar dois gols, se tornando o maior artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro e virando o jogo para os celestes, por 3 a 2, no Engenhão, neste sábado (10), ele viu Chay marcar seu terceiro gol no confronto, aos 47 do segundo tempo. O placar de 3 a 3 teve um gostinho amargo para as duas equipes, que se mantêm bem longe do G-4 da Série B do Brasileiro.

Chay abriu o placar, por meio de uma penalidade, aos 8 minutos do duelo e, depois de assistir Gilvan anotar contra, igualando a partida, aos 8 da segunda etapa, fez outro aos 18. também no segundo tempo.

Moreno então estufou as redes duas vezes. Aos 21, aproveitou o rebote do pênalti que ele mesmo desperdiçou para deixar tudo igual (2 a 2) e aos 24 virou o placar. Tudo caminhava para uma vitória celeste, mas Chay, novamente em uma penalidade, impediu a festa da Raposa.

O Cruzeiro chegou à quinta partida seguida sem ganhar. Antes, havia perdido para o CSA e empatado com Guarani, Brasil de Pelotas e Coritiba.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3

Diego Loureiro; Daniel Borges (Rafael Carioca), Kanu, Gilvan e Guilherme Santos (Warley); Pedro Castro, Barreto (Matheus Frizzo), Felipe Ferreira (Marco Antônio), Chay e Diego Gonçalves; Rafael Navarro (Rafael Moura)

Técnico: Marcelo Chamusca

CRUZEIRO 3

Fábio; Cáceres (Norberto), Ramon, Léo Santos (Rhodolfo) e Jean Victor; Lucas Ventura (Flávio), Marcinho e Giovanni; Bruno José, Airton (Wellington Nem) e Rafael Sóbis (Marcelo Moreno)

Técnico: Mozart

DATA: 10 de julho de 2021 (sábado)

LOCAL: Engenhão

CIDADE: Rio de Janeiro

MOTIVO: 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Jefferson Cleiton Piva da Silva e João Fábio Machado Brischiliari, todos do Paraná

CARTÕES AMARELOS: Marcelo Chamusca, Barreto e Gilvan (Botafogo); Léo Santos, Bruno José, Giovanni e Marcelo Moreno (Cruzeiro)

CARTÃO VERMELHO: Mozart (Cruzeiro)

GOLS: Chay aos 8 minutos do primeiro tempo; Gilvan (contra) aos 8, Chay aos 16 e aos 47 e Moreno aos 21 e aos 24 do segundo tempo