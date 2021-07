Marcelo Moreno já havia cravado seu nome na história do Cruzeiro, com os títulos do Brasileiro (2014) e do Mineiro (2008 e 2014). E neste sábado (10), alcançou mais uma marca expressiva com a camisa celeste. Em sua segunda partida sob o comando de Mozart, ele anotou dois gols, chegando a 51 pelo clube, se tornando o jogador estrangeiro que mais vezes balançou as redes pela Raposa.

Ele igualou Arrascaeta na ponta do ranking dos artilheiros gringos do time aos 21 minutos do segundo tempo diante do Botafogo e ultrapassou o uruguaio com mais um tento aos 24. O duelo terminou em 3 a 3.

Preterido por Felipe Conceição em grande parte desta temporada, o boliviano tinha feito apenas um gol em 2021, sobre o Athletic, no Mineiro. Neste sábado, entrou na saída do intervalo e conquistou essa marca histórica, apesar dos azuis não terem obtido o triunfo.

Confira abaixo o top 5 dos artilheiros estrangeiros do Cruzeiro

Marcelo Moreno: 51 gols

Arrascaeta: 50 gols

Carazo: 44 gols

Montillo: 36 gols

Aristizábal: 28 gols