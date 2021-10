Público na partida entre Cruzeiro e Brasil-RS, pela Série B do Campeonato Brasileiro, foi de 1.953 pagantes

O Cruzeiro voltou a ter prejuízo em jogos que pôde contar com o apoio da torcida na Série B do Campeonato Brasileiro. Na vitória sobre o Brasil de Pelotas, por 2 a 0, no último domingo (3), 1.953 pessoas pagaram ingressos. O público pequeno no estádio Independência levou a um déficit de mais de R$ 41 mil, segundo documentação divulgada pela CBF.

Com a venda de ingressos, as receitas do Cruzeiro contra o Brasil-RS foram de R$ 59 mil. Porém, entre aluguéis, seguros, taxas, impostos, descontos e despesas operacionais, o clube teve de desembolsar R$ 100.874,85.

Os valores do boletim financeiro da partida registraram:

Receitas: R$ 59.000,00

Despesas, taxas e impostos: R$ 98.441,95

Descontos: R$ 2.432,90

Total do prejuízo: R$ 41.874,85

Desde que houve a volta de torcedores a jogos do Cruzeiro, apenas em sua primeira partida com público, diante do Confiança, no Mineirão, o clube havia tido prejuízo. Naquele jogo, a diferença entre receitas e despesas representou o valor negativo de R$ 90.472,90.

Nas duas partidas seguintes como mandante na Série B, a diretoria cruzeirense optou por jogar na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Nas duas oportunidades, houve saldo positivo. Contra a Ponte Preta, o lucro foi de R$ 75.801,26, e diante do Operário, de R$ 81.596,76.

Apesar do lucro obtido em Sete Lagoas, as reclamações em relação ao gramado da Arena do Jacaré levaram o Cruzeiro a voltar a Belo Horizonte, mas para jogar no Independência. No primeiro jogo no estádio do Horto, contra o CSA, o público foi de 5.979 pessoas, o que ajudou o clube a embolsar R$ 79.103,09.

Com prejuízo em dois jogos e lucro em outros três, o clube celeste totalizou R$ 41.874,85 de saldo positivo nas partidas que pôde contar com os torcedores no estádio nesta edição da Série B.

Quanto o Cruzeiro teve de lucro ou prejuízo em jogos desde a volta da torcida:

Cruzeiro 1 x 0 Confiança - Prejuízo de R$ 90.472,90

Cruzeiro 1 x 0 Ponte Preta - Lucro de R$ 75.801,26

Cruzeiro 1 x 1 Operário - Lucro de R$ 81.596,76

Cruzeiro 1 x 2 CSA - Lucro de R$ 79.103,09

Cruzeiro 2 x 0 Brasil-RS - Prejuízo de R$ 104.153,36

