Adversários diretos na luta para se livrar do rebaixamento, Cruzeiro e Brusque se enfrentam, nesta terça-feira (9), às 21h30, no Mineirão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A vitória por 1 a 0 sobre o Londrina, fora de casa, na última rodada, deu um alívio ao time estrelado na disputa para se afastar das últimas colocações.

Com 43 pontos, na 12ª colocação, a Raposa praticamente sela a permanência na Série B, em caso de triunfo no Gigante da Pampulha,

O Brusque, 16º colocado, com 38 pontos, busca os três pontos em Belo Horizonte para se manter fora do Z-4, que neste momento é aberto pelo Londrina, que também soma 38 pontos, mas perde uma posição na tabela nos critérios de desempate.

Provável escalação do Cruzeiro

Para o confronto com o time catarinense, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai poder contar com o zagueiro Léo Santos, que cumpriu suspensão na última rodada. Léo disputa uma vaga no time com Rhodolfo, titular diante do Londrina.

A dúvida fica por conta da presença do atacante Bruno José. Em recuperação de dores no tornozelo direito, o jogador foi relacionado, mas não tem a escalação confirmada. Caso seja vetado, Vitor Leque deve ganhar uma vaga entre os onze iniciais.

As baixas ficam por conta do atacante Marcelo Moreno, a serviço da seleção boliviana, e do lateral-esquerdo Matheus Pereira, em tratamento de uma fratura no cotovelo direito.

Recém-recuperado de uma entorse no tornozelo direito, o meia Marco Antônio ainda não voltou a ser relacionado por Luxemburgo.

A provável escalação do Cruzeiro para o duelo desta terça deve ter: Fábio; Rômulo, Léo Santos (Rhodolfo), Eduardo Brock e Felipe Augusto; Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Wellington Nem, Thiago e Bruno José (Vitor Leque)

Provável escalação do Brusque

O Brusque terá um importante reforço para encarar a Raposa. Trata-se do atacante Edu, artilheiro da Série B, com 16 gols, recuperado e um problema muscular, que o deixou de fora dos dois últimos jogos.

Com a volta do atacante, Tony deve perder o lugar no time. Já o restante da equipe deve ser a mesma que perdeu por 3 a 2 para o Confiança-SE, na última rodada.

O provável Brusque para o duelo com o time celeste deve ter: Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Éverton Alemão e Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Fellipe Soutto e Jhon Cley; Maurício Garcez e Edu

Onde assistir

A partida será transmitida pelo canal Premiere.

FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Léo Santos (Rhodolfo), Eduardo Brock e Felipe Augusto; Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Wellington Nem, Thiago e Bruno José (Vitor Leque)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

BRUSQUE

Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Éverton Alemão e Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Fellipe Soutto e Jhon Cley; Maurício Garcez e Edu

Técnico: Waguinho Dias

DATA: 9 de novembro de 2021 (terça-feira)

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marcelo de Limas Henrique (RJ), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

TRANSMISSÃO: Premiere

