A saída de Zezé Perrella do Cruzeiro colocou em xeque a continuidade do técnico Adilson Batista no clube na próxima temporada. Mas, o próprio treinador garantiu que será o comandante da Raposa em 2020.



“O presidente me ligou querendo que eu ajude no processo de reconstrução. Acertamos. Já estou trabalhando desde segunda-feira”, destacou Adilson Batista.



O presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, também confirmou que o treinador seguirá no clube no ano que vem. Antes de admitir a continuidade de Adilson, o mandatário cruzeirense pensou em trocar de técnico. O nome de Enderson Moreira foi pensado como possibilidade para a próxima temporada, de acordo com apurações do Hoje em Dia.



Segundo informações obtidas pela reportagem, Cruzeiro e Enderson tiveram um primeiro contato, mas a conversa não foi tão "profunda", porque o técnico está participando do curso de treinadores promovidos pela Confederação Brasileira de Futebol na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.