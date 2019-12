A semana promete ser de mais protestos contra a diretoria do Cruzeiro. Um grupo de torcedores convocou para esta terça-feira (17), às 19h30, na porta da Sede Administrativa do Clube, uma manifestação pedindo a renúncia da cúpula celeste.



Com a hashtag #VemPraRuaTorcedor, a convocação está sendo divulgada em redes sociais com um vídeo em que Wagner Pires é chamado de “inimigo”. A Promessa do grupo é de protestos até que a atual diretoria renuncie.

SEM RENÚNCIA, NÃO HAVERÁ PAZ

Agora é a hora de mostrar nossa força indo para a rua,mostrando nossa total insatisfação com essa atual diretoria. Não queremos vcs à frente do nosso Cruzeiro.Terça-feira vamos fazer história e não vamos recuar até vcs renunciarem! #vempraruatorcedor pic.twitter.com/jcLE9r6mOY — Conselho Torcida CEC (@ConselhoTorcid1) December 16, 2019





​Na última sexta-feira (14), uma manifestação reuniu centenas de torcedores na porta da Sede Administrativa. Presidentes, integrantes da diretoria e jogadores foram bastante criticados.



Um momento emblemático do protesto de sexta aconteceu quando a torcida mudou o nome do prédio “Sede Administrativa Zezé Perrella”. Em homenagem póstuma a uma das mais importantes torcedoras-símbolo do clube, a torcida renomeou a edificação para “Sede Administrativa Presidente Dona Salomé”.