O Cruzeiro informou nesta quinta-feira (23) que o atacante Thiago teve confirmada uma lesão na coxa esquerda. Autor do primeiro gol do Cruzeiro na temporada, o jogador de 18 anos desfalcará a Raposa nas próximas rodadas do Campeonato Mineiro. O clube não divulgou o grau da lesão e nem tempo que o atleta ficará afastado dos gramados.



Na vitória por 2 a 0 sobre o Boa Esporte, no Mineirão, nesta quarta-feira (22), Thiago teve uma noite inesquecível. O jogador, além de estrear, marcou o primeiro gol no time principal do Cruzeiro, aos 18 minutos de jogo. Mas, cinco minutos depois, deixou a partida com dores musculares.

Contra o Tombense, sábado, às 19h30, no estádio Almeidão, em Tombos, a tendência é que Adilson Batista escale o atacante Judivan. O treinador também aguarda a situação de Vinícius Popó, que não foi relacionado contra o Boa por causa de uma inflamação no pé.