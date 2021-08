Horas antes de entrar em campo contra o Confiança, pela série B do Campeonato Brasileiro, e reencontrar a torcida no Mineirão, o Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira (20) a quitação da dívida com o Al-Wahda, de Abu Dhabi, relativa ao volante Denilson.

O débito foi herdado de gestões anteriores e custou ao clube a perda de seis pontos na série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. E poderia, ainda, provocar a queda para a série C, caso não fosse pago.

O presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, considera o pagamento a resolução de um dos maiores problemas do time celeste. "Seguimos no difícil propósito de sanear o Cruzeiro e buscar o resultado desportivo ao mesmo tempo. Contamos com vocês, Nação Azul!”, disse, em comunicado direcionado aos torcedores cruzeirenses.

Segundo a nota divulgada pelo clube, desde junho de 2020, a atual gestão celeste já pagou valores próximos a R$ 40 milhões em dívidas na Fifa.

Relembre

Denilson foi emprestado pelo Al-Wahda à Raposa em 2016. O volante atuou por seis meses, participando de cinco jogos, sendo dois como titular.

