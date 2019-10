O zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, foi um dos poucos a atender a imprensa na noite deste domingo (13), após o empate entre Cruzeiro e Chapecoense, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor valorizou a dedicação do técnico Abel Braga e se mostrou confiante de que o Cruzeiro terá dias melhores na temporada.

Ao sair do vestiário rumo ao aeroporto de Chapecó, Fabrício Bruno sustentou que o elenco do Cruzeiro está impactado negativamente pela forma como o resultado foi construído. Assim como o treinador do time, Fabrício também acha que uma sequência de decisões da arbitragem tem impactado os resultados do Cruzeiro.

"A gente esteve bem postado o jogo inteiro, e tomamos um gol no último lance, que passaram para a gente que estava impedido, contra o Fluminense a gente já tinha sido prejudicado pelo VAR", afirmou. Mais cedo, na entrevista coletiva, Abelão também disse que tinha imagem comprovando o impedimento no gol da Chape, mas não mostrou as imagens à imprensa.

Questionado sobre como estaria a relação entre atletas e o treinador, que ainda não venceu desde que assumiu o Cruzeiro, Fabrício rechaçou qualquer tipo de animosidade interna. Para ele, o Cruzeiro vai conseguir sair da zona da degola. "A gente está numa situação delicada, difícil, mas temos total confiança no nosso treinador, sem dúvida nenhuma a gente vai sair dessa situação o mais rápido possível", disse.

Na próxima quarta-feira (16), às 21h, o Cruzeiro recebe o São Paulo, no Mineirão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo em caso de vitória, a Raposa não sobe posições na tabela.

