Domingo, 1º de março de 2020. O Cruzeiro venceu Uberlândia por 2 a1, no sufoco, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Fábio garantiu os três pontos para a Raposa após defender um pênalti nos acréscimos.



Depois do jogo, nos corredores do Gigante da Pampulha, José Dalai Rocha, presidente em exercício do Cruzeiro, encontra com Carlos Ferreira, interlocutor do departamento de futebol do clube. A conversa só tem um tema: o descontentamento do mandatário com o técnico Adilson Batista.



“Carlinhos, esse time está muito ruim. Não tem padrão ofensivo, não tem jogada ensaiada. Você tem que dar um jeito no Adilson, ou então assume lá”, disse Dalai Rocha.



Se passaram quase duas semanas após aquele rápido diálogo. Depois da vitória sobre o Uberlândia, o Cruzeiro entrou em campo em três oportunidades: empate em 1 a 1 com o Boa Esporte, em Varginha, pela Copa do Brasil (classificação nos pênaltis); derrota no clássico para o Atlético por 2 a 1, no Mineirão, pelo Estadual; e, por último, revés diante do CRB por 2 a 1, no Gigante da Pampulha, pela competição nacional.



O esboço de boa partida e de reação aconteceu no segundo tempo do duelo com o Atlético, quando a Raposa teve chances para vencer a partida. Com apenas uma vitória nos últimos oito jogos, a pressão aumentou para Adilson Batista.



A percepção de opinião de José Dalai Rocha não é única dentro da cúpula cruzeirense. Como o Jornal O Tempo antecipou, um encontro deverá acontecer nesta quinta-feira ente membros do conselho gestor do Cruzeiro para discutir a continuidade de Adilson Batista no clube.



A situação do treinador é complicada desde o começo do seu trabalho, pois não contava com o apoio total dos integrantes do núcleo transitório. O empresário Pedro Lourenço, que era um dos líderes do conselho gestor, foi um dos principais responsáveis para a continuidade de Adilson.



Em alguns encontros da diretoria no começo do ano, o técnico Enderson Moreira, atualmente no Ceará, era um dos favoritos para assumir o clube. Neste momento, outros nomes, como até mesmo de Alberto Valentim, são lembrados pelos membros da diretoria cruzeirense.

A insatisfação pela continuidade de Adilson Batista também é grande entre os conselheiros do Cruzeiro, e a proximidade das eleições presidenciais do clube, que acontecerá em maio, aumenta a pressão para o conselho gestor.