Cuca não pôde contar com Nacho Fernández nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro

Desfalque nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o meia Nacho Fernández ainda não tem data para voltar a defender o Atlético.

O técnico Cuca revelou que o jogador argentino se lesionou no treino do último domingo, antes da partida contra o América. Ele estava suspenso e já não participaria do clássico. Porém, o desconforto muscular na coxa direita o tirou também do duelo com o Corinthians, nesta quarta-feira (10).

"O Nacho não foi (baixa) de última hora. Ele se machucou no último treino antes do último jogo, no domingo de manhã, se não me engano. Ele teve uma lesão e já não treinou esses dias todos", revelou Cuca depois da vitória sobre o time paulista por 3 a 0.

O treinador atleticano ressaltou que a assessoria de comunicação do clube não divulgou o problema físico de Nacho para que o Corinthians não se preparasse.

"Hoje, vocês (jornalistas), impossibilitados de ir ao CT (por conta da pandemia), não têm as informações. Isso é ‘bom’, entre aspas, pois não vazam as nossas coisas. Isso é muito legal, porque o adversário sempre se preocupa com determinados jogadores. Se eles imaginam que vai jogar, de repente a preparação não é a mesma do que se soubesse que não vai jogar", disse.

O Galo volta a jogar na próxima terça-feira (16), às 18h30, contra o Athletico-PR. Cuca indicou que Nacho pode não ter condições de enfrentar o Furacão.

"A gente espera contar com ele o mais rápido possível. Ainda vai demorar um pouco", complementou.

Leia mais:

Com vitória sobre o Corinthians, Atlético vê probabilidade de título subir para 98,7%