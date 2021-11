Vitória sobre o Corinthians foi a terceira consecutiva do Atlético, que agora soma 68 pontos no Brasileirão

A vitória sobre o Corinthians, por 3 a 0, levou o Atlético a 68 pontos e deixou o título do Campeonato Brasileiro ainda mais próximo. Segundo o departamento de matemática da UFMG, a probabilidade de o Galo ser campeão é de 98,7%. Os concorrentes, juntos, têm 1,3%.

As chances de título já haviam crescido na última segunda-feira, quando o Flamengo empatou com a Chapecoense, por 2 a 2, em Santa Catarina. Após aquele resultado, os matemáticos indicavam que a probabilidade do bicampeonato brasileiro do Atlético era de 96%.

Pontuação para o título

Agora, a sete rodadas do fim do Brasileirão, independentemente dos resultados dos outros times, o Galo já sabe que será campeão se vencer mais cinco jogos ou ganhar quatro partidas e empatar outras duas.

Dessa forma, a equipe alvinegra ultrapassaria os 81 pontos, o máximo que o Flamengo pode alcançar ao fim do Brasileirão. Já o Palmeiras pode chegar a 79 pontos se vencer todos os seus jogos.

No entanto, a pontuação para o título pode ser menor. Ainda de acordo com o departamento de matemática da UFMG, a equipe que atingir 77 pontos terá mais de 99% de chances de levantar a taça.

Para chegar a essa pontuação, o Galo precisa de mais três vitórias.

