Dentre os jogadores que fizeram a diferença, ofensiva e defensivamente, para o Atlético nos três recentes confrontos seguidos no Mineirão, diante de Grêmio, América e Corinthians, Diego Costa foi o destaque maior por um motivo muito simples: participou diretamente de gols do Galo em todos esses embates.

Após uma assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Tricolor e outra no 1 a 0 no clássico mineiro, o centroavante abriu o caminho do triunfo em cima do Timão, por 3 a 0, com um belo gol aos 13 minutos da partida desta quarta-feira (10), pela 31ª rodada do Brasileirão.

Além disso, Diego deu fim a um jejum de um mês sem balançar as redes na Série A. A última bola na rede do atacante na competição nacional havia sido no dia 9 de outubro, nos 3 a 1 sobre o Ceará, no Gigante da Pampulha. Depois, foram cinco jogos seguidos sem marcar.

No total, o centroavante disputou 13 confrontos e marcou cinco gols pelo Atlético.

