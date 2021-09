No momento de maior destaque da carreira, Everson completa uma importante marca com a camisa do Atlético nesta sexta-feira (10). Há exato um ano, o goleiro era anunciado oficialmente como jogador do Galo e iniciava uma intensa trajetória em Belo Horizonte.

Especialmente em 2020, ele conviveu com a desconfiança de parte da torcida atleticana, insatisfeita em ver Rafael, então titular da posição, indo para o banco de reservas.

Bancado pelo técnico Jorge Sampaoli, com quem havia trabalhado no Santos e responsável em indicá-lo à diretoria do Galo, Everson virou o dono da posição na campanha do terceiro lugar do Brasileirão.

Com a saída de Sampaoli no início da temporada, a expectativa em torno da titularidade da meta alvinegra aumentou novamente. Entretanto, Cuca manteve Everson nos 11 iniciais, em decisão ratificada com a grave lesão de Rafael em abril.

Desde então, o goleiro cresceu de rendimento, sendo figura importante no consistente desempenho do sistema defensivo do Atlético na temporada até o momento.

Protagonismo

A cereja, ou cerejas, no bolo foram as atuações diante de Boca Juniors e River Plate, da Argentina, pelas oitavas e quartas de final da Copa Libertadores, respectivamente.

Diante do Boca, a maior reviravolta. De possível vilão, com uma falha em um gol que acabou anulado posteriormente, a herói, com dois pênaltis defendidos, além da conversão da cobrança que selou a vaga ao Galo.

Contra o River, teve atuação de destaque nos dois jogos do confronto, especialmente no primeiro tempo do da partida de ida, em que os comandados de Cuca sofreram com a pressão dos donos da casa, e contaram com participações decisivas de Everson para não serem vazados.

Ainda sobre a Libertadores, o camisa 22 carrega um dado de respeito na atual edição da competição. Dos dez jogos do Atlético no torneio, Everson não foi vazado em sete deles, sofrendo apenas três gols no total.

A coroação do bom trabalho do goleiro veio em agosto, com a convocação para a rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar.

Com a ausência de Ederson e Alisson, em razão da não liberação dos clubes ingleses, Everson e Santos, do Athletico-PR, se juntaram a Weverton, do Palmeiras, para os duelos com Chile, Argentina e Peru.

Com contrato com o Atlético até o fim de 2022, o camisa 22 soma 70 jogos, e 59 gols sofridos pelo Alvinegro.

