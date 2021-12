A primeira participação do América em uma competição internacional já tem os detalhes definidos. Pela segunda fase da eliminatória da Libertadores, o Coelho disputará dois jogos com o Guaraní-PAR. O de ida será no Independência, no dia 23 de fevereiro, às 19h15. O segundo no Estádio Rogelio Livieres, no Paraguai, às 19h15 do dia 2 de março.

Os horários foram divulgados nesta terça-feira (21). O adversário já estava definido desde segunda-feira (20), após a realização de um sorteio feito pela Conmebol.

Se o Coelho levar a melhor sobre o Guaraní-PAR, precisará de mais uma etapa eliminatória para chegar à fase de grupos da Libertadores. Seus possíveis adversários são os clubes Universitario, do Peru, ou o vencedor da partida entre Montevideo City, do Uruguai, e Barcelona de Guayaquil, do Equador.

