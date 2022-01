Com a intenção de criar resoluções para desafios internos, o Democrata-SL, em parceria com a Q-Jo Aceleradora, deu luz a um programa de inovação tecnológica que atuará no clube mineiro. O projeto busca atrair diversas startups que oferecem serviços tecnológicos focados no futebol.

O programa carrega o nome de Innovation Jacaré, inspirado na mascote do clube. Uma das metas do fundador da Aceleradora Q-Jo, Roni Magnos, é contribuir para que o Democrata tenha mais participação e visibilidade em âmbito estadual.

Fundador da Aceleradora Q-Jo, Roni Magnos

Segundo ele, a estratégia é “alinhar as principais características do clube ao mercado de tecnologia e inovação, esporte e entretenimento''. Ele ressalta ainda que todo o projeto vem em associação ao ecossistema de startups do local.

Roni explica como o programa será colocado em prática: “nós entendemos quais são os principais desafios, abrimos um ciclo de inovação para captar essas iniciativas. Depois fazemos a curadoria das mesmas para garantir a real possibilidade das entregas, apresentamos ao Democrata, e ele decide se vai ou não adquirir as tecnologias propostas. A Q-Jo faz o papel de garantir que essas tecnologias sejam impactantes e tenham resultados interessantes”.

