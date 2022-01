A Federação Mineira de Futebol (FMF) divulgou nesta quinta-feira (13) as datas e os horários dos jogos do Campeonato Mineiro. O duelo que inaugura a competição será entre Caldense e América, no dia 25 de janeiro, às 21h, no Ronaldão, em Poços de Caldas.

Também pela primeira rodada, o Cruzeiro encara a URT, no dia 26, às 17h, no Mineirão. No mesmo dia, o Atlético visita o Villa Nova, às 19h, no Castor Cifuentes.

O clássico envolvendo Raposa e Coelho acontece em 2 de fevereiro (uma quarta-feira), às 17h30, no Gigante da Pampulha, pela terceira rodada. Já América e Galo se enfrentam no dia 12 do mesmo mês (sábado), às 16h30, no Independência, pela sexta jornada.

O dérbi entre Atlético e Cruzeiro será realizado em 6 de março (domingo), às 19h, no Mineirão, pela nona rodada.

A tabela completa está divulgada no site da FMF.

América e Caldense se enfrentaram no Independência em 2021

