Uma das maiores campanhas feitas por Ronaldo desde que chegou ao Cruzeiro é a incitação da volta dos cruzeirenses aos estádios por meio da adesão ao sócio-torcedor. Nessa quarta-feira (12), o Fenômeno realizou uma live exclusiva para os cadastrados no Sócio 5 Estrelas e, desde então, o número de sócios saltou de 17 mil a 20 mil. Quando ele chegou ao clube, eram 10 mil, ou seja, houve um crescimento de 100% em relação ao número inicial.

Entre os benefícios oferecidos aos adeptos do programa, Ronaldo anunciou que os dois primeiros jogos do Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, serão gratuitos. Os que ainda não são sócios, mas querem ser beneficiados, podem se inscrever até o dia 20 deste mês.

Até a live dessa quarta, a Raposa havia adquirido R$ 3 milhões com o programa de sócios. “Uma quantia importante, mas podemos crescer muito mais com a participação dos torcedores”, disse Ronaldo. Segundo ele, a receita será utilizada para investir em questões relacionadas ao futebol e não para pagar dívidas.

Os programas de sócios-torcedores do Cruzeiro já sofreram alterações desde a chegada do Fenômeno. No dia 23 de dezembro, o clube lançou oito categorias do programa Sócio 5 Estrelas, que oferecem aos torcedores diversos benefícios para acompanhar o clube. São elas: Time do Povo, Cruzeiro Sempre, Fenomenal, Multicampeão, Tribuna Azul, Diamante, Kids – Turma do Raposão e Sócio Eficiente. O serviço já começou a ser disponibilizado por meio do site socio5estrelas.com.br.

Leia mais:

Sócios-torcedores do Cruzeiro ganharão ingressos para os dois primeiros jogos do time no Mineiro​