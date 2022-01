Ronaldo Nazário realizou nesta quarta-feira (12) uma live exclusiva para sócios-torcedores do Cruzeiro. Ele respondeu perguntas feitas por cruzeirenses, falou sobre expectativas na gestão do clube e anunciou que todos os sócios ganharão ingressos para os dois primeiros jogos da Raposa, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro, que se inicia no dia 26 de janeiro.

O intuito dessa campanha é atrair cada vez mais torcedores para os estádios e para o programa Sócio 5 Estrelas. Para quem ainda não faz parte da plataforma e deseja ter direito à gratuidade de ingressos, a promoção é válida para quem se inscrever até o dia 20 de janeiro.

Ronaldo agradeceu a todos que estão apoiando o time e depositando sua confiança. “Ontem, nós começamos o dia com 15 mil sócios, hoje, já estamos com quase 18 mil. Quero agradecer aos torcedores que já entenderam a chamada”, disse.

A novidade do programa também beneficia torcedores das cidades do interior. Serão 25% de desconto em todos os planos, a escolha do sócio. Para o Fenômeno, essas são mudanças as quais os cruzeirenses esperavam.

Ainda sobre o sócio-torcedor, Ronaldo explicou sua importância. “Até agora, foram R$ 5 milhões arrecadados. Esse dinheiro não será para o pagamento de dívidas, será para o investimento do futebol”, prometeu. Durante a live, o ex-camisa 9 fez diversas convocações para que a torcida apoiasse e divulgasse o programa.

