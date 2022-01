Após a goleada na estreia da Copa São Paulo, por 5 a 0, em cima do Palmas-TO, nessa quarta-feira (5), em Itapira, o Cruzeiro volta suas atenções para o duelo com o Retrô-PE, neste sábado (8), às 14h, no mesmo local. O time celeste fecha sua participação no grupo 20 diante do Itapirense, na terça-feira (11), às 11h.

Autor de um gol e uma assistência no primeiro confronto da Raposa, o volante Breno Teixeira destaca a concentração máxima do elenco, visando uma vaga na segunda fase do torneio. Se vencer o próximo adversário, a equipe mineira avança na competição, com uma rodada de antecedência.

"Temos dois jogos fundamentais para nossa classificação e estamos trabalhando duro no dia a dia para fazer partidas como essa (referindo-se à goleada da estreia). Estamos totalmente focados no Retrô, nosso próximo adversário, e vamos lutar para sair com mais três pontos", declarou.

O Cruzeiro lidera a chave, com três pontos. Itapirense e Retrô têm um ponto, cada, e o Palmas aparece na lanterna, sem ter pontuado.

