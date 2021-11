As chances do América de compor o G-6 do Campeonato Brasileiro e disputar a Libertadores no próximo ano foram reduzidas a 2,8% após a derrota de 2 a 0 para o Fluminense, no último domingo (21), no Maracanã. Antes, o Coelho estava com 12,6%, segundo o site de probabilidades da UFMG.

No entanto, mesmo depois da derrota, o técnico Marquinhos Santos manteve suas esperanças. “É uma derrota que nos deixa tristes. Queríamos ter vencido, mas ainda estamos na briga. Podemos buscar essa condição de brigar pela (vaga na) Libertadores ou na Sul-Americana", afirma.

Na Sul-Americana, o Coelho está perto de carimbar sua presença, pois está com 88% de chance.

O clube ocupa a 10ª posição no Brasileirão, com 45 pontos. O próximo jogo é contra o Bragantino, sexto colocado, com 52 pontos. O duelo será no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no sábado (27), às 19h30.

